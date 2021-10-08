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Прикордонники виявили громадянина Японії з шпигунським обладнанням

08/10/2021 10:00

Громадянин Японської Держави намагався виїхати з України зі шпигунським обладнанням.

Пасажир рейсового автобуса їхав через пункт пропуску “Паланка”, повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

“Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери та мікро-USB роз’єми”, – йдеться в повідомленні.

За цим фактом проінформовано компетентні органи. Японця через кордон не пропустили, технічні пристрої встановленим порядком вилучили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону.

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