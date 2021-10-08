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Главі “Укрексімбанку” Мецгеру повідомили про нову підозру

08/10/2021 15:08

Главі правління “Укрексмібанку” Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру через напад на журналістів програми “Схеми2. Вона стосується перешкоджання їхній законній професійній діяльності та утримання людей.

Про це інформує Київська міська прокуратура в п’ятницю, 8 жовтня.

Про підозру повідомили за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва. Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).

“Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають”, – йдеться в пресрелізі.

Напередодні Мецгеру та директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову повідомили про першу підозру щодо нападу на журналістів.

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Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.
Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено.
“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.
На думку фінустанови, у діях журналістів містилися ознаки “і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації”.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

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Україна

Главі “Укрексімбанку” Мецгеру повідомили про нову підозру

Главі правління “Укрексмібанку” Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру через напад на журналістів програми “Схеми2. Вона стосується перешкоджання їхній законній професійній діяльності та утримання людей. Про це інформує Київська...

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