Доба ООС: шість обстрілів, “Орлан” перетнув лінію розмежування, поранений військовий

Ілюстративне фото

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації на Донбасі й надалі вчиняють обстріли позицій Збройних сил України.

Протягом минулої доби, 7 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий – поранений.

Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.

В напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

“Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості”, – повідомили в штабі.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:

Військовий, який в серпні отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості й говорить