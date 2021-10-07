Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента в Раді

Руслан Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у парламенті.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №522/2021 від 6 жовтня.

“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника президента України у Верховній Раді України”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.

Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.

2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.

Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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