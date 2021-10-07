У ЗСУ визначили найкращого фахівця топографічної служби

Фото: пресслужба Командування Сил підтримки ЗС України

У Чернівцях на базі однієї із військових частин Командування Сил підтримки пройшов конкурс на найкращого фахівця топографічної служби Збройних сил України.

Про це в четвер, 7 жовтня, інформує пресслужба Командування Сил підтримки ЗС України.

Протягом двох днів одинадцять військовослужбовців – топографів Сухопутних військ ЗС України, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командування Сил підтримки ЗСУ боролися за звання кращого серед кращих.

Компетентна комісія на чолі з начальником топографічної служби Збройних сил України – начальником управління воєнної-топографії та навігації Командування Сил підтримки полковником Ігорем Матвійчуком оцінювала військовослужбовців за низкою критеріїв.

Ключовими етапами змагання стали геоінформаційна підготовка бойових дій, розрахунок запасних карт для забезпечення бою бригади, підготовка та друк оригіналів спеціальних карт і широкоформатному плотері в польових умовах тощо.

Окрім цього, на одному із етапів змагань, військовослужбовці здавали обов’язкові нормативи з фізичної та професійної підготовки.

“Індивідуальні знання та навички кожного учасника конкурсу оцінювались відповідно до сучасних вимог. Усі учасники показали досить пристойний фаховий рівень”, – зауважив полковник Матвійчук.

По завершенню змагань відбулося нагородження. Весь п’єдестал посіли представники Командування Сил підтримки Збройних сил України.

Перемогу у запеклій боротьбі здобув капітан Михайло Юрас, друге місце посів майор Сергій Шпортко, третьою стала старша лейтенантка Катерина Каленичок.

“До речі, Катерина єдина жінка-військовослужбовець, яка брала участь у конкурсі. Під час змагань з фізичної підготовки вона також показала високий результат та отримала схвальні відгуки суддів”, – додали в пресслужбі.

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