У тюрмах ОРДЛО людей катують, вимагають гроші і не надають меддопомогу, – Денісова

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертає увагу представників ООН, Червоного Хреста і ОБСЄ на порушення прав громадян України у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької та Луганської областей.

Про це вона написала у телеграмі.

“Відповідно до отриманої інформації, керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати”, – зазначає омбудсмен.

За її словами, ув’язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого барака, не пристосованого для проживання. Там частково немає дверей і вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання і каналізація.

За даними омбудсмена, в осінньо-зимовий період заручники окупантів залишаються практично “на вулиці” при тому, що їхнє здоров’я підірване тортурами і голодом, люди мають тяжкі хронічні захворювання.

“До того ж ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною. Багато хто з в’язнів має усі ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку та нюху, у деяких виражені диспепсичні розлади. Проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією”, – заявила уповноважена.

Вона додала, що впродовж дня хворим заручникам заборонено лягати на ліжко.

Денисова заявила, що ці факти є прямим порушенням гарантованих норм статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30 серпня 1955 року, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

“Звернулася до голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт щодо проведення моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги. Також прошу представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян”, – заявила омбудсмен.

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