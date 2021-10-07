СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2497643 +15125
Летальні випадки:
57840 +314
Одужали:
2277762 +4380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13111389 (+53031). Оновлено: 08:13 07.10.2021
Home / В окупації / У тюрмах ОРДЛО людей катують, вимагають гроші і не надають меддопомогу, – Денісова

У тюрмах ОРДЛО людей катують, вимагають гроші і не надають меддопомогу, – Денісова

07/10/2021 08:50

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертає увагу представників ООН, Червоного Хреста і ОБСЄ на порушення прав громадян України у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької та Луганської областей.

Про це вона написала у телеграмі.

“Відповідно до отриманої інформації, керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати”, – зазначає омбудсмен.

За її словами, ув’язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого барака, не пристосованого для проживання. Там частково немає дверей і вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання і каналізація.

За даними омбудсмена, в осінньо-зимовий період заручники окупантів залишаються практично “на вулиці” при тому, що їхнє здоров’я підірване тортурами і голодом, люди мають тяжкі хронічні захворювання.

“До того ж ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною. Багато хто з в’язнів має усі ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку та нюху, у деяких виражені диспепсичні розлади. Проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією”, – заявила уповноважена.

Вона додала, що впродовж дня хворим заручникам заборонено лягати на ліжко.

Денисова заявила, що ці факти є прямим порушенням гарантованих норм статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30 серпня 1955 року, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

“Звернулася до голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт щодо проведення моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги. Також прошу представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян”, – заявила омбудсмен.

Читайте також:
Російські окупанти повернули комендантську годину в ОРДЛО

Унікальних переглядів: 8

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

COVID-19 Україні: понад 15 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 314 людей

й Коронавірус в Україні Infogram За минулу добу, 6 жовтня, в Україні зареєстрували 15 125 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше з 22 квітня 2021). Як передає “Новинарня“, такими є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02