СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2497643 +15125
Летальні випадки:
57840 +314
Одужали:
2277762 +4380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13111389 (+53031). Оновлено: 08:13 07.10.2021
Home / Світ / Європа / У Німеччині триває суд над столітнім ексохоронцем концтабору Заксенгаузен, де сидів Бандера

У Німеччині триває суд над столітнім ексохоронцем концтабору Заксенгаузен, де сидів Бандера

07/10/2021 21:02

У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем концтабору Заксенгаузен. Прокуратура стверджує, що з 1942 до 1945 року Йозеф С. свідомо і добровільно брав участь у вбивствах понад трьох з половиною тисяч ув’язнених.

Судові засідання відбуваються за умов підвищених заходів безпеки через підвищений інтерес до процесу з боку німецької та зарубіжної преси, пише “Радіо Свобода”.

Процес над колишнім охоронцем триватиме до січня 2022 року. Очікується, що суд проведе понад 20 засідань. У кожному з них підсудний може брати участь не більш як дві з половиною години через вік.

У слуханнях братимуть участь колишні в’язні Заксенгаузена і нащадки колишніх ув’язнених з Ізраїлю, Польщі, Франції та інших країн.

Довідково:
Заксенгаузен розташовувався в Оранієнбурзі, на північ від Берліна. Табір був відкритий у 1936 році. Там, зокрема, проводилися медичні експерименти на людях. У 1938 році Заксенгаузен став адміністративним центром усіх таборів. У квітні 1945 року Заксенгаузен звільнили загони Червоної армії. До цього часу через нього пройшли понад 200 тисяч людей, загинули понад 100 тисяч.
Серед відомих в’язнів Заксенгаузена – старший син Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі (він помер у таборі навесні 1943 року) і лідер ОУН Степан Бандера.

Читайте також:
У Мюнхені помер останній з визволителів концтабору Аушвіц

Унікальних переглядів: 12

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала на хабарі високопосадовця КМДА

Служба безпеки України звітує, що викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації, який вимагав гроші з власників малого і середнього бізнесу. У разі відмови...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02