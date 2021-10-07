У Білорусі заарештували 136 осіб за коментарі в соцмережах про загибель співробітника КДБ

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У Білорусі заарештували 136 осіб через коментарі в соцмережах про загибель у перестрілці в Мінську співробітника КДБ і айтішника Андрія Зельцера.

Про це інформує пресслужба Слідчого комітету Білорусі в телеграмі.

“Підозрюваними у кримінальній справі є 136, так званих, “анонімних коментаторів”. До них застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі Слідчий комітет розслідує кримінальну справу, порушену за статтями 130 (умисні дії, спрямовані на розпалювання певної соціальної ворожнечі або розбрату за ознакою іншої соціальної приналежності) і 369 (образа представника влади і його близьких у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, здійснена в інформації, розміщеній у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як інформувала “Новинарня“, 28 вересня в Мінську співробітник IT-компанії Андрій Зельцер застрелив одного зі співробітників КДБ Білорусі, які увірвалися до його дому з обшуком, і був убитий силовиками.

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