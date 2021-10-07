СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2497643 +15125
Летальні випадки:
57840 +314
Одужали:
2277762 +4380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13111389 (+53031). Оновлено: 08:13 07.10.2021
Home / Україна / Межа закону / Суд зобов’язав АМКУ розслідувати зв’язок “Укравтодору” зі створенням дорожнього картелю

Суд зобов’язав АМКУ розслідувати зв’язок “Укравтодору” зі створенням дорожнього картелю

07/10/2021 09:31

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду зобов’язала Антимонопольний комітет України розглянути заяву щодо створення “Укравтодором” дорожнього картелю.

Про це в середу, 6 жовтня, повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська у фейсбуці.

“Перемога! Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі суддів Кароліни Тарасенко, Ірини Іоннікової та Тетяни Разіної задовольнила нашу апеляційну скаргу та зобов’язала Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення та “дахування” “Укравтодором” дорожнього картелю”, – зазначила вона.

Загребельська повідомила, що до АМКУ понад рік тому звернулися із заявою вона, журналіст Денис Бігус, голова правління громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін, головний редактор інтернет-ресурсу “Наші гроші” Олекса Шалайський та журналіст Юрій Ніколов і низка інших осіб.

“У заяві ми навели численні факти, які свідчать, що саме державний “Укравтодор” створив та “дахує” дорожній картель, який тільки за два останні роки освоїв понад 200 млрд бюджетних, тобто наших з вами гривень. Але сформований президентом Володимиром Зеленським Антимонопольний комітет навіть не розглянув цю заяву, що змусило нас оскаржити бездіяльність відомства до суду. На жаль, першу інстанцію ми програли. Але ми не здалися та пішли в апеляцію”, – розповіла вона.

Читайте також:
АМКУ оштрафував три компанії на ₴45 млн за змову на торгах по ремонту доріг

Зе-бездіяльність на користь Коломойського: як заблокували “бензинову справу” про картельну змову на 4,7 мільярда

Унікальних переглядів: 54

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада відкликала Разумкова з посади спікера

доповнюється У четвер, 7 жовтня, народні депутати відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Як передає “Новинарня“, таке рішення підтримали 284 нардепи. Головував на засіданні під час розгляду...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02