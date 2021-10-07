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США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer

07/10/2021 10:48

На базу ВПС Великої Британії “Фейрфорд” прибули перші два з чотирьох бомбардувальників B-1B Lancer та близько 200 осіб допоміжного персоналу з 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї авіабази Дайєс у Техасі (США).

Про це інформує видання Air Force Magazine.

Літаки візьмуть участь у серії навчань європейського командування США з численними союзниками та партнерами по НАТО по всій Європі.

Робоча група “Бомбардувальник-Європа” буде практикувати інтеграцію з можливостями союзників та партнерів, використання незнайомих аеродромів та польоти у стратегічних районах, включаючи Арктику, країни Балтії та Чорноморський регіон, розповів капітан ВПС США у Європі і Африці Деніел де Ла Фе.

“Країни НАТО (…) розвивають свої навички та навички інтеграції та використання цих систем озброєння з максимальною потужністю”, – пояснив де Ла Фе.

За його словами, спільні навчання союзників необхідні в тому числі для протистояння Російській Федерації, адже та нарощує все більше сил в Арктиці, роблячи її спірним регіоном, а також створює підвищену загрозу для східного флангу НАТО в Калінінграді (РФ), країнах Балтії та окупованому Криму.

Як багатоцільовий стратегічний бомбардувальник, В-1 має можливість по-різному інтегруватися з винищувачами, тому що він летить швидше і далі.

Літак також містить керовану та некеровану корисну вагу звичайної зброї, надаючи безліч способів її інтеграції з можливостями партнера.

Під час розгортання бомбардувальники будуть використовувати полігони та брати участь у модельованих подіях у будь-якій точці від північної Арктики до Африканського Рогу.

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