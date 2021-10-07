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СБУ затримала на хабарі високопосадовця КМДА

07/10/2021 20:01

Служба безпеки України звітує, що викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації, який вимагав гроші з власників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити “данину”, він погрожував перевірками.

Про це пресцентр спецслужби повідомив у четвер, 7 жовтня.

Сума хабара становила, у середньому, 2 тисячі доларів із підприємця.

“Посадовець налагодив корупційний механізм одержання грошей з представників комерційних структур, у тому числі сфери торгівлі і громадського харчування. За неправомірну вигоду він “гарантував” підприємцям не створювати штучних перешкод у їх господарській діяльності”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чиновника поблизу одного зі столичних ринків під час передачі хабара. За ці гроші посадовець обіцяв власнику бізнесу не проводити “додаткову” перевірку щодо законності розміщення і експлуатації його комерційної споруди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Україна

СБУ затримала на хабарі високопосадовця КМДА

Служба безпеки України звітує, що викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації, який вимагав гроші з власників малого і середнього бізнесу. У разі відмови...

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