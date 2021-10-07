Рада перейменувала два населених пункти

Верховна Рада ухвалила дві постанови, що передбачають перейменування населених пунктів – на Запоріжжі та Волині.
Про це в четвер, 7 жовтня, повідомляє “Укрінформ”.
Так, згідно із постановою “Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області” (№5075), яку підтримали 278 народних депутатів, село Болгарка називатиметься Софіївкою.
Водночас проголосована 297 нардепами постанова “Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області” (№5077) передбачає перейменування села Старий Чорторийськ на Чарторийськ.
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