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ООС: шість порушень за добу, росіяни тричі вчиняли обстріли біля Новолуганського

07/10/2021 08:21

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації на Донбасі й надалі вчиняють обстріли позицій Збройних сил України.
Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.

Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів.

У напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність”, – наголосили у штабі.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 7 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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