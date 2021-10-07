Російські спецслужби намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану

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Спецслужби Російської Федерації намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану.

Про це в четвер, 7 жовтня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

“За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще. Попри небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію“, – заявив один із безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану співробітник воєнної розвідки України Олег.

Розвідник також зауважив, що громадянам, які очікували евакуації, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на неминучу загибель.

Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди, наголосили у ГУР.

Як відомо, після приходу до влади в Афганістані представників руху “Талібан” Україна впродовж кількох тижнів серпня в безпрецедентно складних умовах організувала з цієї країни шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Загалом за час евакуації, що тривала з 14 по 30 серпня, повітряним шляхом з Афганістану було евакуйовано понад 120 тисяч осіб.

В українському МЗС повідомляли, що евакуацію українців планують продовжувати і після 31 серпня, коли з Афганістану будуть виведені американські війська.

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