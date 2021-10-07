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“Фактично на край землі”: партію COVID-вакцини доставили в Антарктиду

07/10/2021 18:52

Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

Про це повідомляють у четвер, 8 жовтня, західні ЗМІ з посиланням на МЗС Великої Британії, передає “Інтерфакс”.

ЗМІ зазначають, що уряд Великої Британії зобов’язався поставити вакцини в усі населені заморські території Сполученого Королівства, зокрема на Британську антарктичну територію, у співпраці з міжнародною організацією з розвитку Crown Agents.

За даними ЗМІ, вакцини перевозили, підтримуючи певну температуру, яка мала становити 2-8 градусів за Цельсієм.

Генеральний директор Crown Agents Фергюс Дрейк зазначав, що організація здійснила постачання вакцин “фактично на край землі”.

Британська влада схвалила використання вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca в грудні минулого року, після чого уряд запустив програму масової вакцинації.

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