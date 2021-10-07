Ексочільник парламенту Литви розповів, як Україна відновить контроль над Кримом

Вітаутас Ландсбергіс

Ексочільник парламенту Литви, європейський політик Вітаутас Ландсбергіс впевнений, що розвал Росії – це єдина можливість Україні повернути під свій контроль анексований Крим.

Про це він розповів у коментарі виданню “День”.

“Я думаю, не зовсім так, як проголошує українська влада, мовляв, ми отримаємо Крим назад і, може, навіть скоро. Але це «скоро» або «не скоро» прийде тільки з розпадом Росії, не раніше. Не буде такого, що Росія, за наявності всіх її ядерних бомб, віддаватиме Крим, тим більше з визнанням факту війни і помилки”, – вважає литовський політик.

На його думку, “Росія не заспокоїться” в своєму прагненні “володіти територією до всієї Європи”.

“Росія розвалиться, тому що всі імперії мають свій кінець. Росія вже двічі розвалювалася і розвалиться в третій раз. Тим більше, коли імперія кривава, насильницька, яку не люблять народи і не хочуть її. Тому це лише питання часу”, – додав Вітаутас Ландсбергіс.

У Кремлі неодноразово заявляли, що питання територіальної приналежності Криму, який Росія анексувала в 2014 році, закрите для обговорень.

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