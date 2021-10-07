Донецькі окупанти планують відкрити рух через КПВВ “Оленівка”

КПВВ "Оленівка"

Невизнаненя терористичне формування на сході України “Донецька народна республіка” планує в п’ятницю, 8 жовтня, відкрити рух через КПВВ “Оленівка” під Донецьком.

Перетнути лінію зіткнення можна буде з 9:00 до 16:30, передають “Новости Донбасса”.

КПВВ “Оленівка” розташований на одному дорожньому кордоні з українським “Новотроїцьке”.

Перетнути контрольний пункт в’їзду-виїзду можна буде з 9:00 до 16:30.

Зазначається, що у разі виїзду з тимчасово підконтрольної “ДНР” території, необхідно мати при собі реєстрацію на контрольованій Україною території. Зокрема, для в’їзду необхідно мати дозвіл від міжвідомчого штабу “ДНР”.

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