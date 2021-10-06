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Європарламент закликав заборонити системи розпізнавання осіб

06/10/2021 15:03

Європейський парламент закликав заборонити використання поліцією технології розпізнавання осіб у громадських місцях.

Про це йдеться в резолюції на сайті Європарламенту, передає “Європейська правда” у середу, 6 жовтня.

У резолюції депутати вказують на ризик алгоритмічної упередженості в додатках штучного інтелекту.

Вони наголошують, що для запобігання дискримінації з боку штучного інтелекту необхідні людський нагляд і сильні юридичні повноваження, особливо в правоохоронних органах або на кордоні.

“Люди-оператори завжди повинні ухвалювати остаточні рішення, а суб’єкти, контрольовані системами на базі штучного інтелекту, повинні мати доступ до засобів правового захисту”, – йдеться в резолюції.

Згідно з текстом, системи ідентифікації на основі штучного інтелекту вже більш часто невірно ідентифікують етнічні меншини, ЛГБТІ, літніх людей і жінок, що особливо турбує в контексті правоохоронних органів і судової системи.

Депутати Європарламенту просять ввести постійну заборону на автоматичне розпізнавання осіб в громадських місцях, відзначаючи, що спостереження за громадянами має здійснюватися тільки при підозрі у вчиненні злочину.

Європарламент також закликає до заборони використання приватних баз даних розпізнавання осіб (таких як система Clearview AI, що вже використовується) і прогнозування поліцейського контролю, заснованого на поведінкових даних.

Депутати також хочуть заборонити системи соціальної оцінки, які намагаються оцінювати надійність громадян на основі їх поведінки або особистості.

Нарешті, парламент стурбований використанням біометричних даних для віддаленої ідентифікації людей. Наприклад, прикордонні контрольно-пропускні пункти, які використовують автоматичне розпізнавання, і проєкт iBorderCtrl (“розумна система виявлення брехні” для в’їзду мандрівників в ЄС) повинні бути припинені, кажуть депутати, які закликають Єврокомісію відкрити процедури порушення прав щодо держав-членів, якщо це необхідно.

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