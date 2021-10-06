В Україні відкрили офіс Єврейського національного фонду

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У Києві в середу, 6 жовтня, відбулася урочиста церемонія відкриття українського офісу найстарішого в світі Єврейського національного фонду (KKL-JNF).

Про це повідомляє “Укрінформ”.

На заході, зокрема, були присутні президент Ізраїлю Іцхак Герцог, заступник голови фонду Арнау Фельман і лідери єврейських громад із різних країн світу.

“Приблизно через сто років український офіс KKL-JNF повернувся до роботи з великою гордістю. Це дуже важливо для нас зробити ці перші кроки в Україні”, – сказав Фельман.

За його словами, KKL-JNF нещодавно відповіла на запит українського уряду про співпрацю, передачі знань і технологій для створення лісів і посадки мільярдів дерев по всій Україні в рамках державної програми з подолання кліматичної кризи. Фельман назвав це історичним моментом, який символізує дружбу, яка існує між країнами.

Він додав, що відкриття офісу KKL-JNF в Україні зміцнить відносини між двома країнами.

Своєю чергою президент Ізраїлю Іцхак Герцог на церемонії відкриття подякував усім причетним до створення українського відділення Єврейського національного фонду.

“Благополуччя єврейської громади, кожної єврейської громади тісно пов’язане з благополуччям Ізраїлю. Дякуємо тим, хто робить це для громади, хто займається суспільними потребами, і хай благословить вас Бог на успіх”, – сказав президент Ізраїлю.

Першою акцією роботи фонду стало створення Алеї Пам’яті з 80 дерев в Києві, в Бабиному Яру – в пам’ять про трагічні події, що сталися восени 1941 року, коли фашистські окупанти провели тут масові розстріли мирного населення і радянських військовополонених.

Як відомо, Єврейський національний фонд є найбільшою екологічною організацією в Ізраїлі, яка за свою багаторічну історію, досягла колосального досвіду в плануванні і створенні довговічних лісів.

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