“Выруби его”. Журналісти “Схем” відновили та оприлюднили відеозапис нападу в “Укрексімбанку”

Скріншот із відео

Редакція програми “Схеми: корупція в деталях” проєкту “Радіо Свобода” відновила знищений відеозапис на картці пам’яті з камери, яку забрали під час нападу в “Укрексімбанку”.

На семихвилинному відео можна побачити, як після запитання журналіста Кирила Овсяного голова “Укрексімбанку” Євген Мецгер спочатку відмовляється далі розмовляти, а потім звертається до охоронця з наказом “выруби его”.

У титрах ролика йдеться, що технічні спеціалісти допомогли відновити видалене відео.

Керівниця проєкту Наталія Седлецька повідомила, що її колегам удалось упізнати чоловіка, який безпосередньо нападав на оператора: це директор департаменту банківської безпеки “УкрЕксімБанку” Ігор Тельбізов.

“Редакція “Схем” готова надати правоохоронним органам усі відновлені відео, щоб слідство переконалось у їхній автентичності”, — йдеться у фінальному титрі відео.

За словами журналістів, співробітники банку “скрутили” оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, після чого забрали картки і видалили з них відео. Близько години, поки працівники банку розбиралися з технікою, знімальна група залишалась у кабінеті голови правління банку у його присутності.

Там також був директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував силу до оператора. Журналістам не давали вийти та забороняли знімати на телефон те, що відбувається. Однак їм вдалося зробити аудиозапис подій. Знімальна група викликала поліцію і написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Поліція відкрила провадження.

Згодом, коментуючи цю ситуацію, “Укрексімбанк” звинуватив журналістів програми “Схеми” у незаконному заволодінні банківською таємницею та порушенні Кодексу етики.

Міністр фінансів Сергій Марченко засудив дії керівництва державного банку та назвав конфлікти з журналістами неприпустимими.

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