Уряд дозволив оформлювати візи для навчання за спрощеною процедурою

Кабінет Міністрів України дозволив оформлення іноземцям та особам без громадянства довгострокових віз з метою навчання або стажування за новою спрощеною на підставі електронних запрошень.
Як передає “Укрінформ”, таке рішення ухвалене на черговому засіданні уряду в середу, 6 жовтня.
Відповідно до пояснювальної записки, акт передбачає внесення змін щодо регулювання порядку оформлення віз з урахуванням особливостей експериментального проєкту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти.
Згідно з документом, для оформлення довгострокової візи подається електронне запрошення на навчання.
Постанову розроблено в межах заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземців до 2025 року.
Читайте також:
Російські окупанти в ОРДО готують повний перехід освіти на стандарти РФ. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!