Уряд дозволив оформлювати візи для навчання за спрощеною процедурою

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Кабінет Міністрів України дозволив оформлення іноземцям та особам без громадянства довгострокових віз з метою навчання або стажування за новою спрощеною на підставі електронних запрошень.

Як передає “Укрінформ”, таке рішення ухвалене на черговому засіданні уряду в середу, 6 жовтня.

Відповідно до пояснювальної записки, акт передбачає внесення змін щодо регулювання порядку оформлення віз з урахуванням особливостей експериментального проєкту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти.

Згідно з документом, для оформлення довгострокової візи подається електронне запрошення на навчання.

Постанову розроблено в межах заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземців до 2025 року.

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