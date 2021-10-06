Уперше з 2016 року: США розкрили кількість ядерних боєголовок

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Державний департамент США оприлюднив кількість ядерних боєголовок, що перебувають в арсеналі держави.

Про це інформує “Голос Америки” в середу, 6 жовтня.

“Станом на 30 вересня 2020 року в арсеналі Збройних сил США знаходилося 3 750 активних і неактивних ядерних боєголовок, що на 55 боєголовок менше, ніж роком раніше, і на 72 заряди менше порівняно з 2017 роком”, – йдеться у повідомленні.

Цей показник є найнижчим відтоді, як ядерний арсенал США досяг піку в розпал холодної війни з Радянським Союзом у 1967 році. Тоді в арсеналі США налічувалося понад 31 тисяча ядерних зарядів.

Дані про кількість ядерних боєголовок оприлюднено вперше за останні чотири роки, оскільки попередній президент Дональд Трамп заборонив публікацію такої інформації.

На думку журналістів, публікація статистики свідчить про те, що адміністрація Джо Байдена намагається відновити переговори з РФ з питань ядерного роззброєння, що зайшли в глухий кут при Трампові.

Чинний договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) обмежує кількість ядерних боєголовок як в американському, так і в російському арсеналах, і якщо сторони не укладуть нову угоду до закінчення терміну нинішнього договору, виникне ризик того, що обидві сторони можуть відмовитися від обмежень.

Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну негайно продовжити дію СНВ-III на 5 років відразу після вступу на посаду. Москва погодилася з цією пропозицією.

Договором передбачено скорочення обома сторонами розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць.

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