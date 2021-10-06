Росія цього року перевиконає контрактні обсяги транзиту газу через Україну, – Путін

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що у 2021 році ця держава перевиконає контрактні зобов’язання щодо транзиту газу через Україну.

Про це інформує “РБК-Україна” з посиланням на так звані росЗМІ.

За словами Путіна, Росія дотримується зобов’язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.

“Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов’язання щодо прокачування газу через ГТС України”, – додав Путін.

Президент Росії заявив, що “Газпрому” нібито не вигідно збільшувати обсяги транзиту через Україну.

“Збільшувати обсяг (транзиту газу через Україну, – “Н”) для” Газпрому” економічно невигідно. Це дорожче”, – заявив Путін.

За його словами, доставка газу в Європу за новими маршрутами економічно дешевша приблизно на $3 млрд.

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