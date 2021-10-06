“Північний потік-2” ще не отримав дозволу на транспортування газу, – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що російський трубопровід “Північний потік-2” ще не отримав дозволу на постачання газу в Європу.
Про це в середу, 6 жовтня, інформує “РБК-Україна”.
Водночас вона зазначила, що Росія виконує свої зобов’язання щодо постачання газу.
“Газопровід “Північний потік-2″ ще не схвалений для транспортування газу”, – сказала канцлерка.
Нагадаємо, хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до чотирьох місяців.
Читайте також:
Данія надала дозвіл на запуск “Північного потоку-2”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!