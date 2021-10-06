“Північний потік-2” ще не отримав дозволу на транспортування газу, – Меркель

Ангела Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що російський трубопровід “Північний потік-2” ще не отримав дозволу на постачання газу в Європу.

Про це в середу, 6 жовтня, інформує “РБК-Україна”.

Водночас вона зазначила, що Росія виконує свої зобов’язання щодо постачання газу.

“Газопровід “Північний потік-2″ ще не схвалений для транспортування газу”, – сказала канцлерка.

Нагадаємо, хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до чотирьох місяців.

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