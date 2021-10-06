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На Одещині військові потрапили в ДТП: п’ятеро людей постраждали

06/10/2021 09:40

В Одеській області 5 жовтня військовослужбовці потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті інциденту постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Відомо, що інцидент стався біля Крижанівки.

“За попередніми даними, водій Lexus, який слідував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому перебували троє військовослужбовців”, – йдеться в пресрелізі поліції.

Усіх учасників ДТП госпіталізували. 54-річна пасажирка Lexus у важкому стані. Четверо чоловіків 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н. отримали невеликі травми.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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