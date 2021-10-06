Головнокомандувач ЗСУ Залужний і командувач ОС Павлюк відвідали воїнів на передовій

Фото: пресцентр штабу ООС

У середу, 6 жовтня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із командувачем Об’єднаних сил Олександром Павлюком відвідали українських захисників, що несуть службу на передових позиціях у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Під час робочої поїздки головнокомандувач ЗСУ поспілкувався із військовослужбовцями, які безпосередньо тримають оборону на лінії зіткнення.

“Генерал-лейтенант Залужний побачив як впроваджуються нові методи спостереження за діями противника – використання оптичних технічних засобів, що дозволяють особовому складу мінімізувати ризики під час спостереження та не наражати себе на небезпеку. Окрім того він поцікавився, як виконується його вказівка, щодо усунення зайвої документації на взводних та ротних опорних пунктах”, – йдеться в повідомленні.

Разом із командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком він ознайомився із побутовими умовами бійців, станом забезпечення усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань.

Під час обходу бойових позицій посадовці вшанували пам’ять захисників України, що загинули тут у березні 2021 року.

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