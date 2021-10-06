В Україні створили Державний податковий університет

Кабінет Міністрів схвалив створення Державного податкового університету.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 6 жовтня, передає “Інтерфакс”.
Цей виш віднесений до сфери управління Міністерства фінансів.
Кабмін також реорганізував Університет державної фіскальної служби шляхом приєднання його до Державного податкового університету.
Очікується, що ці рішення дадуть змогу здійснювати профільну підготовку фахівців для роботи в сфері державних фінансів, зокрема в податковій та митній сферах, а також фінансистів, аудиторів та економістів.
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