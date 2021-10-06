Банкова зреагувала на напад на журналістів в “Укрексімбанку”

Офіс президента. Фото: Новинарня

Офіційна позиція офісу президента щодо ситуації в “Укрексімбанку” “безумовно чітка, конкретна та повністю співвідноситься із суспільним осудом дій керівництва” державного банку.

Про це в середу, 6 жовтня, заявив радник керівника офісу глави держави Михайло Подоляк.

“Ситуація навколо “Укрексімбанку” може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов’язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися”, – сказав Подоляк, якого цитує пресцентр ОПУ.

Станом на цей час Національна поліція та Наглядова рада “Укрексімбанку” зробили відповідні заяви.

Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

“Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати”, – додали в ОПУ.

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За словами журналістів, співробітники банку “скрутили” оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, після чого забрали картки і видалили з них відео. Близько години, поки працівники банку розбиралися з технікою, знімальна група залишалась у кабінеті голови правління банку у його присутності.

Там також був директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував силу до оператора. Журналістам не давали вийти та забороняли знімати на телефон те, що відбувається. Однак їм вдалося зробити аудиозапис подій. Знімальна група викликала поліцію і написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Поліція відкрила провадження.

Згодом, коментуючи цю ситуацію, “Укрексімбанк” звинуватив журналістів програми “Схеми” у незаконному заволодінні банківською таємницею та порушенні Кодексу етики.

Міністр фінансів Сергій Марченко засудив дії керівництва державного банку та назвав конфлікти з журналістами неприпустимими.

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