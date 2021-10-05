За час окупації частини східної України загинули вже майже 14 тисяч людей, – Денісова

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Окупація Росією частини територій нашої країни призводить до системних порушень прав людини, і за 8 років цієї окупації на сході України загинули майже 14 тисяч українців.

Про це поінформувала після участі у засіданні Генасамблеї Асоціації Омбудсманів Середземномор’я Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова у вівторок, 5 жовтня.

“Через порушення права на життя та безпеку на сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, в тому числі 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня”, – уточнила український омбудсман.

Вона додала, що за політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув’язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, зокрема 86 кримських татар.

71 особу вже засуджено на тривалі терміни.

“У незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України, з них: 252 цивільні особи (у тому числі 4 волонтери), 44 військовослужбовці”, – додала Денісова.

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