Україна ввела санкції проти низки російських компаній

Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній. До санкційного списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.

Відповідний указ оприлюднили надвечір у вівторок, 5 жовтня, на сайті глави держави.

Санкції введені проти:

Завод суднової світлотехніки “Маяк” (реєстрація в окупованому Севастополі)

Амурський суднобудівний завод (Комсомольськ-на-Амурі, Російська Федерація);

Казанський державний казенний пороховий завод (Казань, Російська Федерація);

Zasshid PTE. LTD (Сінгапур);

Товариство з обмеженою відповідальністю “Центр судоремонта “Звездочка”(Северодвинськ, Російська Федерація);

Прибалтійський суднобудівний завод “Янтар” (Калінінград, Російська Федерація);

Приватне акціонерне товариство “Морський реєстр судноплавства в Україні” (Одеса, Україна).

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