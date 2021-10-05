Україна ввела санкції проти низки російських компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній. До санкційного списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.
Відповідний указ оприлюднили надвечір у вівторок, 5 жовтня, на сайті глави держави.
Санкції введені проти:
Завод суднової світлотехніки “Маяк” (реєстрація в окупованому Севастополі)
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