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Україна внесе до Генасамблеї ООН до кінця року оновлені резолюції щодо Криму, – Зеленський

05/10/2021 16:53

Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму.

Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. 

“До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова”, – цитує Зеленського “Інтерфакс”.

Він подякував президенту Ізраїлю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та висловив сподівання, що така позиція з боку Ізраїлю зберігатиметься і далі.

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