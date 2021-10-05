Україна внесе до Генасамблеї ООН до кінця року оновлені резолюції щодо Криму, – Зеленський

Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму.
Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
“До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова”, – цитує Зеленського “Інтерфакс”.
Він подякував президенту Ізраїлю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та висловив сподівання, що така позиція з боку Ізраїлю зберігатиметься і далі.
Читайте також:
В ООН 40 країн підтримали спільну заяву щодо порушень прав людини в окупованому Криму
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!