У Польщі під час сімейної сварки померла семирічна дитина з України

У Польщі в місті Тарнув під час сімейної сварки померла семирічна дитина з України.
Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомив представник поліції польського міста Павло Клімек, пише “Укрінформ”.
“У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік і 28-річна жінка – громадяни України. З ними в квартирі, яку вони знімали, була семирічна дитина. Всі отримали ножові поранення, в результаті дитина померла”, – повідомив він.
Представник польської поліції розповів, що лікарі намагалися врятувати життя дитині, але він отримала колоті і різані ножові поранення, несумісні з життям.
Чоловіка і жінку госпіталізували, їх готуються допитати. Загибий був сином пари. За даними слідства, сварка почалася в квартирі.
Українці знімали квартиру, в якій сталася трагедія, кілька місяців, а проживали в Польщі кілька років.
Справою займається польська прокуратура. У МЗС України поки не відреагували на інцидент.
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