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У 93-й бригаді в зоні ООС запрацював власний стоматологічний кабінет

05/10/2021 15:40

У 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр” запрацював стоматологічний кабінет. Фаховий стоматолог безкоштовно надаватиме допомогу бійцям у медичній роті бригади.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомила пресслужба військової частини.

Зазначається, що волонтери проєкту “ТриЗуб дентал” надали стоматологічний кабінет з усім необхідним обладнанням до кінця ротації. Окрім того, бригаду забезпечили стоматологічними матеріалами на перший час роботи кабінету, яких буде достатньо для лікування багатьох десятків пацієнтів.

Працюватиме у кабінеті Олена – фаховий стоматолог із 6-річним досвідом роботи лікарем у приватних стоматкабінетах. Улітку жінка вступила до лав холодноярської бригади, а зараз отримала можливість надавати допомогу по своєму профілю.

“Сьогодні було небагато пацієнтів – десь сім. Але ми тільки оголосили про нашу роботу. Очікуємо більше. Можемо допомогти практично з усіма проблемами, пов’язаним із хірургією, лікуванням” – зазначає Олена.

Фото: пресцентр 93-ї бригади

Раніше єдина стоматологічна допомога, яку могли отримати наші бійці, знаходилася в Маріуполі. І ми їздили туди кілька разів на тиждень, возили по 8-10 людей, витрачали пальне, час. Тепер поява такого кабінету на базі медроти глобально вирішила дуже багато проблем”, – розповів начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

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