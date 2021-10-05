У Вінниці СБУ заблокувала масштабну схему шахрайства з банківськими картками

У Вінниці кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного “кол-центру”.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Нелегальний “бізнес” проіснував понад чотири місяці, а його щомісячний обіг перевищував шість млн грн.

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу “кол-центру”.

Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.

“Оператори” називалися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані.

Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на “резервний” рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу пов’язаних фірм і переводили у готівку.

Під час обшуку в приміщенні “кол-центру” правоохоронці виявили майже сотню одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

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