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НАТО – про приєднання України та Грузії: “Це станеться не завтра”

05/10/2021 20:32

Україна та Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня, а поки що Альянс має нарощувати підтримку на адресу Києва та Тбілісі.

Про це заявив у вівторок, 5 жовтня, генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає “Інтерфакс”.

“Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам з НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом, таке: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які хочуть вступити (до НАТО – Н.)”, – сказав він на онлайн-заході, організованому Інститутом Брукінгса і Джорджтаунським університетом.

Він пояснив, що такі країни мають отримувати від НАТО більше підтримки й навчання, їм потрібно допомагати у проведенні реформ, у боротьбі з корупцією і вибудовуванні інститутів у сфері безпеки та оборони.

Столтенберг зазначив, що на рішення України та Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема РФ.

Генсек НАТО також заявив, що на цій посаді він бореться проти концепції, яка передбачає поділ світу на сфери впливу, причому Росія, за словами Столтенберга, дотримується протилежної точки зору на відносини держав.

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