На фронті український військовий отримав осколкове поранення

Ілюстративне фото

Від початку поточної доби російські гібридні війська тричі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, осколкового поранення зазнав український військовий.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил у вівторок, 5 жовтня.

“Стан здоров’я воїна – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність”, – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, обстріли бойовики вели в районі Трьохізбенки, Новотошківського та Красногорівки.

Читайте також:

Район ООС відвідала урядова делегація Естонії