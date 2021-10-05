На фронті український військовий отримав осколкове поранення

Від початку поточної доби російські гібридні війська тричі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, осколкового поранення зазнав український військовий.
Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил у вівторок, 5 жовтня.
“Стан здоров’я воїна – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність”, – йдеться в повідомленні.
За даними штабу, обстріли бойовики вели в районі Трьохізбенки, Новотошківського та Красногорівки.
Читайте також:
Район ООС відвідала урядова делегація Естонії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!