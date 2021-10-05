COVID-19 в Україні: понад 9,8 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 317 людей

За минулу добу, 4 жовтня, в Україні зареєстрували 9 846 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 5 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 881 особа (попередньої доби – 2 092).

За офіційними даними, одужали 4 229 осіб. Від ускладнень померли 317 людей. Це – найбільше число померлих із 15 травня, коли фіксували 322 випадки.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 469 856 осіб. Із них 2 268 752 людей одужали і 57 206 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 5 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 235,409 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,809 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,323 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 37 080 осіб, методом ІФА – 8 762,експрес-тестами – 28 283.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

За добу 4 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 100 331 людина. Першу дозу отримали 51 472, повністю імунізовані – 48 859.

Протягом доби працювали 831 мобільна бригада, 2 925 пунктів щеплення, 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них отримали одну дозу – 7 242 113, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 062 838 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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