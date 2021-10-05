Донецькі бойовики затримали свого ж комбата, – ЗМІ

Силовики так званої самопроголошеної “Донецької народної республіки” затримали “командира 2-го окремого танкового батальйону” Петра Ручйова з позивним “Дизель”.
Про затримання у вівторок, 5 жовтня, повідомив телеграм-канал WarGonzo з посиланням на джерело в правоохоронних органах ДНР.
Зазначається, що Ручйов брав участь на боці незаконних збройних формувань терористів у 2014 році.
“Дизель” разом з главою “ДНР” Олександром Захарченком звільняв Шахтарськ, брав участь у штурмі аеропорту в Донецьку, брав участь в операції в Дебальцевому“, – йдеться в повідомленні.
Про причини затримання поки не повідомляють.
У 2018 році терорист давав велике інтерв’ю пропагандистським ЗМІ про бойові дії на Донбасі:
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