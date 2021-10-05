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Доба ООС: окупанти обстріляли райони Лебединського та Новотошківського

05/10/2021 08:45

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 вівторка, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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