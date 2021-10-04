За добу неділі в Україні зареєстрували ще 4,8 тис. хворих на “ковід”

За минулу добу, 3 жовтня, в Україні зареєстрували 4 821 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 4 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 092 особи (попередньої доби – 3 300).

За офіційними даними, одужали 1 116 особи. Від ускладнень померли 114 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 460 010 осіб. Із них 2 264 523 людей одужали і 56 889 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 4 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 234,922 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,801 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,300 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 448 дитини та 50 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 16 214 осіб, методом ІФА – 2 525 осіб, експрес-тестами – 11 848 осіб.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях. За добу 2 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 33 924 людей. Першу дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані – 16 551 людина. Протягом доби працювали 330 мобільних бригад, 1 070 пунктів щеплення, 358 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 962 507 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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