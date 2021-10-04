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Євросоюз погодив санкції проти ще вісьмох осіб за підрив територіальної цілісності України, – ЗМІ

04/10/2021 15:55

Посли Європейського Союзу погодили включення ще восьми осіб у санкційний список, до якого входять причетні до підриву територіальної цілісності України.

Про це в понеділок, 4 жовтня, написав кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у твіттері.

“Посли ЄС погодилися додати (у санкційний список, – “Н”) ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України”, – зазначив журналіст.

Імена та прізвища цих людей поки що не відомі, так само як і причина запровадження санкцій проти них.

Відомо тільки, що вони переважно працюють в судовому секторі тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму.

За словами Йозвяка, рішення має бути офіційно ухвалене на наступному тижні.

У поточному санкційному списку ЄС, затвердженому у зв’язку з порушенням територіальної цілісності України, перебувають 177 осіб та 48 організацій.

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