Євросоюз погодив санкції проти ще вісьмох осіб за підрив територіальної цілісності України, – ЗМІ

Посли Європейського Союзу погодили включення ще восьми осіб у санкційний список, до якого входять причетні до підриву територіальної цілісності України.

Про це в понеділок, 4 жовтня, написав кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у твіттері.

“Посли ЄС погодилися додати (у санкційний список, – “Н”) ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України”, – зазначив журналіст.

Імена та прізвища цих людей поки що не відомі, так само як і причина запровадження санкцій проти них.

EU ambassadors have agreed to add another 8 people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. should be formally adopted nxt week. the 8 are mainly involved in the judicial sector in #Crimea. the current list has 177 people + 48 entities. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2021