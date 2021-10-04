У Білорусі громадянин України отримав три роки колонії за участь у протестах

Суд Заводського району в Мінську призначив громадянину України покарання – ув’язнення терміном у три роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму зі спеціальною конфіскацією за участь у протестах після президентських виборів у Білорусі, що відбулися торік.
Про це інформує Служба інформації прокуратури міста Мінська.
“Громадянин Ф. у серпні-вересні 2020 року під час несанкціонованих масових заходів у центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту. Перешкоджав нормальній роботі підприємств та організацій”, – йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що крім того, “для публічного висловлення неправомірними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту 32-річний обвинувачений створив та адміністрував телеграм-чат, в якому планувалося й обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища”.
У результаті таких дій начебто було завдано збитків на суму понад 2,5 тисячі білоруських рублів (близько 26 400 гривень).
Вирок суду не набув законної сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляції.
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