У ЗСУ визначили кращий розрахунок АГС-17

На Житомирщині на загальновійськовому полігоні Десантно-штурмових військ відбувся конкурс на кращий розрахунок АГС-17 Збройних сил України.
Про це повідомляє пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Протягом тижня учасники конкурсу змагалися в різних номінаціях: спортивній, зокрема біатлоні – ведені вогню зі стрілецької зброї та АГС-17 по різних цілях, дії гранатометного розрахунку в обороні, під час потрапляння в засідку, а також стрільбі поверх борту автомобіля з ходу та коротких зупинок”, – йдеться в повідомленні.
За результатами конкурсу перемогу здобув гранатометний розрахунок АГС-17 Десантно-штурмових військ ЗС України.
Представляли ДШВ військовослужбовці 81-ої окремої аеромобільної бригади.
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