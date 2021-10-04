У ЗСУ визначили кращий розрахунок АГС-17

Фото: пресцентр КДШВ

На Житомирщині на загальновійськовому полігоні Десантно-штурмових військ відбувся конкурс на кращий розрахунок АГС-17 Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Протягом тижня учасники конкурсу змагалися в різних номінаціях: спортивній, зокрема біатлоні – ведені вогню зі стрілецької зброї та АГС-17 по різних цілях, дії гранатометного розрахунку в обороні, під час потрапляння в засідку, а також стрільбі поверх борту автомобіля з ходу та коротких зупинок”, – йдеться в повідомленні.

За результатами конкурсу перемогу здобув гранатометний розрахунок АГС-17 Десантно-штурмових військ ЗС України.

Представляли ДШВ військовослужбовці 81-ої окремої аеромобільної бригади.

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