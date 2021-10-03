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ЄС оголошує Рік європейської оборони

03/10/2021 13:20

Голова Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що 2022 рік стане “Роком європейської оборони”.

Про це він сказав 2 жовтня у промові на церемонії вручення Премії імені Карла Великого президенту Румунії Клаусу Йоганнісу передає Politico.

“Атлантичний альянс – це хребет нашої безпеки. Зміцнення обороноздатності Європи означає зміцнення Північноатлантичного альянсу. Сильніші союзники укладають міцніші союзи. Таким чином, 2022 рік стане Роком європейської оборони”, – заявив Мішель.

Як зазначає видання, цей факт – відверте визнання того, що лідери країн ЄС мають протистояти поширеним сумнівам з приводу здатності Європи захистити себе у військовому плані.

Свою заяву голова Євроради зробив напередодні 5 жовтня, коли 27 глав держав та урядів ЄС мають обговорити питання європейської оборони й безпеки під час вечері на саміті у Словенії.

“Тривоги щодо військового потенціалу Європи та відсутність координації між країнами-членами ЄС нещодавно повернулися у центр політичних дискусій після хаотичного й поспішного виходу з Афганістану під керівництвом США. Посилило напругу оголошення Вашингтоном про новий індо-тихоокеанський стратегічний союз із Великою Британією та Австралією, що спантеличило членів ЄС, зокрема Францію”, – пише Politico.

“Ми хочемо меншої залежності. Ми хочемо більшого впливу, тому що в нас є цінності, які слід просувати: (…) інтереси відстоювати, а громадян захищати. Наша більша самостійність має базуватися на двох стратегічних стовпах – соціально-економічному розвитку та безпеці”, – сказав Шарль Мішель.

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