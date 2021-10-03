Українки під МЗС висловили солідарність із жінками Афганістану

Фото: Amnesty International в Україні

Біля будівлі Міністерства закордонних справ України в Києві в неділю, 3 жовтня, відбулася акція солідарності з жінками Афганістану, які опинилися під загрозою після приходу “Талібану”.

У заході взяли участь близько 30 активісток, повідомили “Новинарні” в українському представництві руху Amnesty International, яке виступило ініціатором акції.

Учасниці акції висловили підтримку афганським жінкам і закликали МЗС підтримувати міжнародні ініціативи щодо дотримання прав людини в Афганістані.

“Наша сьогоднішня акція демонструє: українкам і українцям не байдуже, що відбувається із жінками в Афганістані. Повернення до політики обмежень прав жінок — це повторення трагедії”, наголосила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Вона наголосила, що утиски прав жінок, які значно посилилися в Афганістані з приходом до влади руху “Талібан”, будуть лише поглиблюватися без швидких і рішучих дій з боку міжнародної спільноти.

Як відомо, з приходом талібів у містах Афганістану почали замальовувати рекламні стенди із зображеннями жінок. Попри обіцянки талібської влади не обмежувати права жінок на роботу, афганок уже позбавляють посад у держустановах, комерційних організаціях та медіа, а навчатися у вишах їм наразі дозволено лише за умови дотримання суворого “дрескоду”.

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