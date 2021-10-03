Доба ООС: 10 обстрілів, один український воїн отримав поранення

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Протягом минулої доби, 2 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Зокрема десять – обстріли, з яких три – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один воїн ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.

Біля НОВОЗВАНІВКИ ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій із мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу МАР’ЇНКИ найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

У бік СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

У районі СВІТЛОДАРСЬКА противник вчинив щільний обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції наших захисників поблизу ЗАЙЦЕВОГО потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку НЬЮ-ЙОРКА російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Обстріли зі стрілецької зброї найманці вчинили в районі населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, НОВОТОШКІВСЬКЕ та НОВОЛУГАНСЬКЕ.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

“Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України”, – наголосили у штабі.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.

Станом з початку доби 3 жовтня, на сьому годину ранку, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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