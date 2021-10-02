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Шмигаль презентував “слугам” нову Програму діяльності уряду з ІТ-інструментами

02/10/2021 10:56

Під час виїзних розширених зборів фракції “Слуга народу” в Трускавці прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував монобільшості оновлену Програму діяльності уряду.

Про це вранці 2 жовтня повідомляє Урядовий портал.

“Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів”, – розповів Шмигаль.

У Програму, за його словами, увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників офісу президента, а також понад 500 залучених експертів.

Шмигаль наголосив, що метою програми є: сервіс для громадян; прогнозовані джерела фінансування;  досягнення очікуваних результатів; контроль за виконанням.

Також глава уряду зауважив, що зміниться підхід до реалізації програми. Він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також використання ІТ-інструментів, які дозволять Програму ефективно виконувати.

“В ІТ-інструмент вже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом Міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять в режимі реального часу розуміти як досягаються результати”, — відзначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що в Трускавці відбуваються збори депутатів президентської партії “Слуга народу”. Вони почалися в п’ятницю, 1 жовтня, і закінчиться в неділю, 3 жовтня. Зібрання передбачає тімбілдінг, обговорення робочих питань, зустрічі з посадовцями-силовиками, розваги тощо.

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