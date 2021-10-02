ООС: 14 порушень “тиші” за добу, два воїни поранені

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі вчиняють обстріли позицій Збройних сил України.

Протягом минулої доби, 1 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, п’ять із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ОС у ранковому зведенні.

Ворог 13 разів у різний спосіб обстрілював українські позиції. Тричі на наш бік залітали безпілотники противника.

Біля НОВОЗВАНІВКИ та НОВООЛЕКСАНДРІВКИ ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій із мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік НОВООЛЕКСАНДРІВКИ вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік АВДІЇВКИ. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО потрапили під обстріл із гранатометів різних систем.

Біля ЛУГАНСЬКОГО ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів.

Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, та НОВОЛУГАНСЬКОГО найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У напрямку КРИМСЬКОГО російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарата противник скинув гранатометні постріли біля ПЕРВОМАЙСЬКОГО.

У районі НЬЮ-ЙОРКА ворог вів обстріл із великокаліберних кулеметів, а також застосував БПЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців ОС дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний.

“На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність”, – сказано у зведенні.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 2 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначено у зведенні.

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