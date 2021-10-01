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В окупантів під Горлівкою згорів бліндаж із майном та зброєю. ВІДЕО

01/10/2021 19:35

У російських окупантів в районі тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині згорів бліндаж разом із усім майном, зброєю та боєприпасами.

Відео із горінням позиції опублікувала на сторінці у ФБ пресслужба 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ в п’ятницю, 1 жовтня.

Зазначається, що в бліндажі знахожилися бронежилети, зброя, боєприпаси та засоби зв’язку.

Українські бійці іронізують: бліндаж окупантів згорів у день, коли гірсько-штурмова бригада святкує день створення.

“Ок, нам сподобалось! Ми вимагаємо продовження цього феєричного шоу. Більше різноманітних порушень заходів безпеки, товариші бандити та злочинці!”, – резюмували “едельвейси”.

Додамо, що 10-та бригада, як відомо, тримає оборону на горлівському напрямку Донецької області.

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