До 2023 року Україна має збудувати кордон з Росією і Білоруссю, – Монастирський

Фото: ДПСУ

Протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.

Про це в п’ятницю, 1 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час робочої поїздки на Луганщину, передає пресцентр ДПСУ.

Очільник прикордонного відомства України Сергій Дейнеко ознайомив міністра внутрішніх справ України з ділянкою українсько-російського кордону.

На ділянці відділу прикордонної служби “Троїцьке” міністр ознайомився з інженерними облаштуваннями і системою охорони державних рубежів. На цій ділянці вже встановлено новітню систему інтегрованого управління кордонами.

“Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути “велике будівництво кордонів”. Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни. Крім того, МВС зосередить увагу, щоб забезпечити гарні умови служби. В тому числі гідний рівень оплати для особового складу. Я знаю, що існує брак кадрів. Але і з цими проблемами будемо працювати. Буде міцніша прикордонна служба, буде міцнішим кордон, а значить – буде міцнішою вся Україна”, – сказав Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства наголосив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до Уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що роботи з облаштування кордону тривають.

“У цьому році ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського, Луганського та Чернігівського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією”, – сказав він.

Нагадаємо, що протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює.

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