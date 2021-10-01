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До 2023 року Україна має збудувати кордон з Росією і Білоруссю, – Монастирський

01/10/2021 16:00

Протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.

Про це в п’ятницю, 1 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час робочої поїздки на Луганщину, передає пресцентр ДПСУ.

Очільник прикордонного відомства України Сергій Дейнеко ознайомив міністра внутрішніх справ України з ділянкою українсько-російського кордону.

На ділянці відділу прикордонної служби “Троїцьке” міністр ознайомився з інженерними облаштуваннями і системою охорони державних рубежів. На цій ділянці вже встановлено новітню систему інтегрованого управління кордонами.

Фото: ДПСУ

“Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути “велике будівництво кордонів”. Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни. Крім того, МВС зосередить увагу, щоб забезпечити гарні умови служби. В тому числі гідний рівень оплати для особового складу. Я знаю, що існує брак кадрів. Але і з цими проблемами будемо працювати. Буде міцніша прикордонна служба, буде міцнішим кордон, а значить – буде міцнішою вся Україна”, – сказав Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства наголосив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до Уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

Фото: ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що роботи з облаштування кордону тривають.

“У цьому році ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського, Луганського та Чернігівського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією”, – сказав він.

Нагадаємо, що протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює.

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